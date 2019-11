Hamburg (www.anleihencheck.de) - Angesichts einer positiv überraschenden US-Berichtssaison haben die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten neue Rekordhochs erklommen und für eine Risk-on-Stimmung gesorgt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dem hätten sich auch die Rentenmärkte nicht entziehen können, sodass durch entsprechende Umschichtungen die Renditen der zehnjährigen US-T-Notes auf 1,86% und die der korrespondierenden Bunds auf rund -0,30% gestiegen seien. Dazu seien einige Konjunkturdaten gekommen, die bei vielen Anlegern die Hoffnung geweckt haben dürften, dass der Aufschwung in den Vereinigten Staaten doch noch nicht zu Ende sei. Richtig sei, dass der Beschäftigungszuwachs in den USA bei abnehmender Tendenz immer noch recht solide sei und dass das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit 1,9% QoQ (annualisiert) höher als die Konsensprognose ausgefallen sei. ...

