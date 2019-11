Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen zum dritten Quartal von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Sportartikelkonzerns hätten die Anleger enttäuscht, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Kennziffer, der währungsbereinigte Umsatzanstieg, habe seine Prognose verfehlt. Das neue Kursziel begründete er mit seiner erhöhten Margenprognose für 2022 und der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 06:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2019-11-07/13:11

ISIN: DE000A1EWWW0