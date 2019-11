Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Barclays-Analyst Andrew Gardiner sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem ungerechtfertigten Kontrast zwischen gutem Ausblick und negativem Kursverlauf. Das etwas schwächer avisierte Schlussquartal entspreche zwar nicht dem üblichen Jahresverlauf des Chipentwicklers, komme aber wegen der Veränderungen in der Geschäftsbeziehung mit Apple nicht unerwartet./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2019-11-07/13:24

ISIN: GB0059822006