Die Deutsche Telekom kürzt den Aktionären vor der geplanten Milliardenfusion ihrer US-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint die Dividende. Die Gewinnbeteiligung solle für 2019 60 Cent je Aktie betragen - zehn Cent weniger als zuletzt, kündigte Vorstandschef Tim Höttges am Donnerstag bei der Vorlage der Neun-Monats-Zahlen an.

