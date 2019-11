FRANKFURT (Dow Jones)--Austrian Airlines (AUA) hat angesichts des harten Konkurrenzdrucks durch Billigfluggesellschaften Sparmaßnahmen angekündigt: Die Lufthansa-Tochter will Stellen abbauen und sich neu aufstellen, um die internen Kosten ab 2021 um 90 Millionen Euro pro Jahr senken. Rund 700 bis 800 Stellen sind voraussichtlich betroffen, wie AUA mitteilte. Angesichts der "Billigflieger-Schwemme am Flughafen Wien" dürfte der Airline im diesen - und vielleicht auch im kommenden Jahr - rote Zahlen schreiben.

"Wir müssen uns neu aufstellen, um im brutalen Wettbewerb gegen die Billig-Flieger zu bestehen", sagte AUA-CEO Alexis von Hoensbroech. "Die Maßnahmen sind zum Teil schmerzhaft, weil sie uns Substanz nehmen, die wir in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaut haben. Sie sind aber gleichzeitig notwendig, um die Zukunft von Austrian Airlines als führende Fluggesellschaft in Österreich zu sichern."

Langfristig bleibe es aber das Ziel der Fluggesellschaft, die Flotte zu modernisieren und dann wieder auf Wachstumskurs zu schwenken.

Im Sommerflugplan hatten Low-Cost-Carrier, darunter Ryanair und Wizz, ihr Angebot in Österreichs Hauptstadt mehr als verdoppelt. Im Winterflugplan wird das Angebot gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent steigen, wie die Konzernmutter Lufthansa mitteilte.

AUA kündigte an, alle in Österreich verfügbaren Flugzeuge in der Hauptstadt zu stationieren, wo der Preiskampf tobe. Die dezentralen AUA-Crewbasen werden geschlossen. Betroffene Mitarbeiter erhalten Angebote für einen Wechsel nach Wien. Zudem sollen in der Flotte 18 kleine Turboprops gegen zehn größere Mittelstrecken-Jets des Typs Airbus A320 ausgetauscht und damit erhebliche Produktivitätsverbesserungen geschaffen werden. Bereits im November gehe der erste der zusätzlichen A320 an den Start.

Deutschland-Flüge aus anderen österreichischen Flughäfen sollen stattdessen sukzessive von der Lufthansa geflogen werden. Ab Januar 2020 wird zudem Eurowings aus ihrer Wiener Basis heraus mit vier Flugzeugen im "Wet Lease" für Austrian Airlines fliegen.

Auf der Langstrecke wird AUA die nur im Sommer bediente Urlaubsdestination Miami aus dem Programm nehmen und Los Angeles seltener anfliegen. Was mit der gewonnenen Kapazität auf der Langstrecke passiert, sei derzeit noch offen.

