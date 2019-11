Bereits seit längerer Zeit thematisieren wir an dieser Stelle die exzellente charttechnische Verfassung der Aktie von JPMorgan Chase. Das Aufwärtspotential brach sich mit dem Ausbruch über die Marke von 120,0 US-Dollar weiter Bahn. In einem positiven Gesamtmarkt gelang es der Aktie nunmehr, die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 130,0 US-Dollar zu ziehen. Um die aktuellen Bewegung einmal einzuordnen, ...

