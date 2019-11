Wien (www.anleihencheck.de) - Heute sollten die zur Veröffentlichung anstehenden neuen Prognosen der EU-Kommission von Interesse für die Marktakteure sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine Abwärtsrevision der BIP- und Inflationsprognosen gelte als sicher. Nehme man die jüngsten Revisionen von internationalen Institutionen als Richtschnur, so werde die Abwärtskorrektur für die Eurozone nicht allzu kräftig ausfallen. Dies würde bedeuten, dass die Kommission - so wie viele andere - auf eine baldige Beschleunigung der Konjunkturdynamik sowie auf einen Anstieg der Inflationsrate setze. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...