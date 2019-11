Der MSCI World hat sich zu dem Lieblingsindex der ETF Investoren entwickelt, da er es ermöglicht einfach die ca 2000 größten Aktien der Industrieländer zu kaufen. Was aber viele nicht wissen, dass in dem Index weit über die Hälfte der Gewichtung aus den USA kommt, wodurch man auch ein Länderrisiko hat. Auch kauft man natürlich auch Aktien aus Branchen mit strukturellen Problemen oder schlechten Auswirkungen für die Umwelt. Man sollte daher durchaus wissen, welche Aktien man eigentlich mit einem MSCI Welt ETF kauft, weswegen diese in dem Video Die Top 10 Aktien aus dem MSCI World - So besser als Dieser Artikel Die Top 10 Aktien aus dem MSCI World - So besser als ETF investieren? Apple, Facebook, Procter&Gamble etc. erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...