München (ots) - XPAY (https://www.xpay.de/), Münchener Fintech und Anbieter innovativer Payment-Lösungen, ergänzt das eigene Payment-Card-Network um die Black&Whitecard - das erste einer Reihe von Finanzprodukten, die auf Endnutzer ausgerichtet sind.Die preiswerteste Prepaid Mastercard®Die Black&Whitecard Prepaid Mastercard® ist eine guthabenbasierte Mastercard®. Nach Aktivierung und Aufladung kann diese an Millionen internationaler Mastercard® Akzeptanzstellen eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den meisten Prepaid-Kreditkarten handelt es sich hier um eine hochgeprägte Karte, die im Design von einer klassischen Kreditkarte nicht mehr abweicht.Die einmalige Ausgabegebühr für die Blackcard Prepaid Mastercard® und die Whitecard Prepaid Mastercard® beträgt für beide Karten im Duo einmalig 89,90EUR. Es gibt bei beiden Karten weder Monatsgebühr noch die übliche Schufa-Anfrage oder eine Bonitätsprüfung. Zudem sind die Karten drei Jahre gültig.B2B-Netzwerk stärkt B2C-ProduktBereits heute nutzen mehr als 14.000 Kunden die Black&Whitecard, die nun in das XPAY-Payment-Card-Network integriert werden. Somit profitieren die Kunden auch von den Vorteilen des existierenden B2B-Produkts der XPAY Gruppe, der Whitelabel-Card. Die gebrandete Prepaid-Mastercard®, die als modernes Kundenbindungs- und Marketinginstrument für Unternehmen jeder Größe dient, bietet Incentivierungen, um im B2B2C das Wachstum zu beschleunigen.Über XPAYDie XPAY Solutions GmbH, ein Fintech-Unternehmen in München, bietet auf Basis ihrer White-Label Plattform innovative Payment-Lösungen für Unternehmen jeder Größe an. XPAY wurde im Mai 2016 von Denis Raskopoljac gegründet und beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter.Pressekontakt:PIABO PR GmbHPaul GärtnerE-Mail: xpay@piabo.netOriginal-Content von: XPAY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131428/4433419