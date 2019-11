GitHub hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Auf der Plattform gibt's mehr Code als je zuvor - bei einer größere Flächenabdeckung. Afrikas Coder-Community wächst rasant, ebenso wie die Anzahl an Open-Source-Projekten. GitHubs jährlicher "State of the Octoverse"-Bericht bringt aktuelle Zahlen und Fakten auf den Tisch. In diesem Jahr verzeichnet GitHub mehr als 87 Millionen Pull-Requests von 40 Millionen aktiven Nutzern, davon nutzten ganze zehn Millionen die Versionierungsplattform zum ersten Mal. Im Vergleich zu 2018 ist die Anzahl erster Repositories in diesem Jahr um beeindruckende 44 Prozent gestiegen. 1,...

Den vollständigen Artikel lesen ...