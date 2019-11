In einem Strategiepapier warnt das Auswärtige Amt ungewöhnlich eindringlich vor einer Bedrohung durch den Aufstieg von IT-Autokratien und der steigenden Macht der IT-Industrie. Das Auswärtige Amt ist normalerweise nicht für Alarmismus bekannt. Umso eindringlicher wirkt es, wenn die Behörde Warnungen ausspricht. In einem Strategiepapier malt das SPD-Minister Heiko Maas unterstehende Haus ein düsteres Bedrohungsszenario an die Wand. "Deutschland läuft Gefahr, in der globalen digitalen Wertschöpfung abgehängt zu werden", heißt es darin. Die Bundesrepublik sei auf kommende...

