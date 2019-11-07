Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Donnerstag, 07.11.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien
Kickdown-Beschleunigung mit dem Cannabis-Ferrari-Produkt zum Polo-Preis!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A111X6 ISIN: US8112921015 Ticker-Symbol: 135 
Frankfurt
07.11.19
15:06 Uhr
1,240 Euro
+0,070
+5,98 %
Branche
Pharma
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCYNEXIS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCYNEXIS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,100
1,120
15:44
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SCYNEXIS
SCYNEXIS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SCYNEXIS INC1,240+5,98 %