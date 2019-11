Mainz (ots) - Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson als Duo Infernale: In der Actionkomödie "Der Killer & sein Bodyguard" spielen die Hollywood-Stars einen Personenschützer und einen Profikiller, die zu unfreiwilligen Verbündeten werden. Das ZDF zeigt den Film von Patrick Hughes am Montag, 11. November 2019, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. In weiteren Hauptrollen sind Salma Hayek und Gary Oldman zu sehen.Damit seine inhaftierte Frau Sonia (Salma Hayek) freigelassen wird, soll Profikiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen den weißrussischen Diktator Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) aussagen. Kincaid bekommt den Personenschützer Michael Bryce (Ryan Reynolds) zur Seite gestellt. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit und können sich nicht ausstehen. Doch Kincaid muss um jeden Preis innerhalb von 24 Stunden lebend in Den Haag ankommen - eine rasante Verfolgungsjagd durch Europa beginnt.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derkillerhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4433507