Wien (www.anleihencheck.de) - "Die Konjunkturelle Abschwächung setzt sich fort." Mit dieser Aussage übertitelt das Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) die jüngste Einschätzung der österreichischen Wirtschaft, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Die Abschwächung zeige sich vor allem in der Industrie und im Bausektor, während die Dynamik in Konsum und Dienstleistungen weiterhin robust verlaufe. Österreich spiegele somit - als offene kleine Volkswirtschaft wenig überraschend - die internationalen Trends gut wider. Allerorten sei das erwähnte Auseinanderklaffen von schwachem Industriebereich und robustem Dienstleistungssektor zu beobachten. Die Industrie leide vor allem unter dem Handelskonflikt, während Dienstleistungen und Konsum von der guten Beschäftigungslage profitieren würden. Wie werde sich die Lücke schließen? Erholung der Industrie oder Absacken der Dienstleistungen? Diese Frage werde wohl in Washington und Peking entschieden werden, denn der Handelskrieg gelte als größter Unsicherheitsfaktor für die Weltwirtschaft und somit auch als wesentlicher Grund für die Zurückhaltung bei den Ausrüstungsinvestitionen. ...

