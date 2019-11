Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ado Properties nach einer Investorenveranstaltung in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Mietdeckel könnte das operative Ergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns zwar um 5 bis 9 Prozent belasten, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hält es zudem für sehr wahrscheinlich, dass der neue Ado-Eigentümer Adler Real Estate das Ado-Portfolio verkaufen wird. Minderheiten-Aktionäre sollten über eine Sonderausschüttung davon profitieren./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 07:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 08:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0172 2019-11-07/15:13

ISIN: LU1250154413