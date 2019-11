Mainz (ots) -Woche 45/19Freitag, 08.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 1918 - Showdown zum FriedenDeutschland 20186.50 ZDF-HistoryVersailles - Schmach oder ChanceDeutschland 20197.35 forum am freitag7.50 auslandsjournalDeutschland 20198.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Ladenschluss - Das Ende der Shopping-MallsSchweiz 20198.50 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 20179.35 Achtung Ebay - Die Tricks der BetrügerDeutschland 201910.20 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 201511.05 ZDFzoomHauptsache billig? - Das System DiscounterDeutschland 201911.35 Das große Geschäft mit AltkleidernWie Moderecycling funktioniert12.20 Schmutzige Baumwolle - Sklaven der TextilindustrieFrankreich 201913.05 planet e.: Fast Fashion - Die Folgen des ModewahnsinnsDeutschland 201913.35 Die SSHeydrichs Herrschaft14.20 Die SSDer Machtkampf( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201823.10 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201423.55 Das unsichtbare Istanbul - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 20180.35 heute journal1.05 Terra XVerlorene WeltenZerstörtes Kulturerbe im OrientDeutschland 20151.50 Terra XQatna - Entdeckung in der KönigsgruftDeutschland 20092.35 Mythen-JägerDer Stab des MoseGroßbritannien 20143.20 Mythen-JägerDas Rätsel der BundesladeGroßbritannien 20124.05 Mythen-JägerDer verlorene Stamm IsraelsGroßbritannien 20144.50 Mythen-JägerDas Geheimnis der MayaGroßbritannien 2014Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4433574