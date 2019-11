BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper erweitert sein Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) im Schwerlasttransport. Die 100-prozentige Konzerntochter Liqvis und der Tankstellenbetreiber DKV Euro Service haben eine Partnerschaft vereinbart, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Damit könnten DKV-Kunden mit einer entsprechenden Tankkarte künftig auch an den Liqvis-Standorten bargeldlos Flüssigerdgas tanken.

Laut einem Uniper-Sprecher hat die Konzerntochter derzeit vier LNG-Tankstellen in Berlin, Kassel, Ulm sowie eine nahe Marseille. Im nächsten Jahr sollen rund fünf weitere in Deutschland - unter anderem in den Regionen Bönen, Hamburg und Hannover - sowie in Frankreich in Betrieb genommen werden. Das DKV-Netz zählt europaweit insgesamt 60 Stationen.

Flüssigerdgas gewinne zunehmend an Bedeutung, erklärte der zuständige DKV-Direktor Sven Mehringer. "Zusätzlich zur steigenden Nachfrage in Deutschland erreichen uns auch Anfragen ausländischer Transporteure, die Deutschland als Transitland nutzen und für die LNG aufgrund der Mautbefreiung von LNG-Lkw interessant ist." Liqvis-Geschäftsführer Silvano Calcagno hofft, mit dem Deal "weitere Transportunternehmen für den Umstieg auf den Kraftstoff LNG gewinnen zu können".

Nach Angaben von Uniper produziert Flüssiggas rund ein Drittel weniger Stickstoff und bis zu 95 Prozent weniger Feinstaub als etwa ein Diesel-Lkw der Euronorm 6. Die CO2-Einsparung beträgt lediglich 10 Prozent gegenüber dem konventionellen Kraftstoff. Ein mit LNG betankter Lkw kommt rund 1.500 Kilometer weit.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 09:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.