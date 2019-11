INDUS Holding AG: INDUS bucht im Segment Fahrzeugtechnik nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte sowie Sachanlagen DGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung INDUS Holding AG: INDUS bucht im Segment Fahrzeugtechnik nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte sowie Sachanlagen 07.11.2019 / 16:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagwort: Prognoseänderung INDUS bucht im Segment Fahrzeugtechnik nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte sowie Sachanlagen Bergisch Gladbach, 7. November 2019 - Die INDUS Holding AG bucht im dritten Quartal 2019 im Konzernabschluss nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill) sowie Sachanlagen in Höhe von 12,5 Mio. Euro. Diese entfallen vollständig auf das Segment Fahrzeugtechnik und ergeben sich aus den verschlechterten Zukunftsaussichten der von den Wertminderungen betroffenen Einheiten, die im Rahmen des aktuell laufenden Planungsprozesses und den sich daran anschließenden Wertminderungs-tests offensichtlich wurden. Der Vorstand geht weiter davon aus, dass das operative Ergebnis (EBIT) vor Wertminderungen (Impairment) im Gesamtjahr 2019 entsprechend der Prognose vom 14. Oktober 2019 im Bereich zwischen 129 bis 135 Mio. Euro liegen wird. Unter Berücksichtigung der Wertminderungen wird ein EBIT im Korridor von 116 bis 122 Mio. Euro erwartet. Die Zusammensetzung des EBIT entspricht der Darstellung auf Seite 12 des Zwischenberichts H1 2019 der INDUS Holding AG. Der vollständige Zwischenbericht Q3 2019 wird am 14. November 2019 veröffentlicht. Kontakt: Mandy Lange & Julia Pschribülla Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-31 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-66 E-Mail presse@indus.de E-Mail investor.relations@indus.de www.indus.de --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse EQS News ID: 907721 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 907721 07.11.2019 CET/CEST ISIN DE0006200108 AXC0340 2019-11-07/16:13