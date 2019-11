München (ots) - Clos19, die innovative E-Commerce-Plattform für außergewöhnliche Service-Angebote, Produkte und Erlebnisse aus der Welt der Champagner, Weine und Spirituosen von LVMH, läutet nun mit einer exklusiven Auswahl an perfekten Mitarbeiter- und Kundengeschenken das Corporate Gifting Angebot ein.Als die erste Online-Destination ihrer Art ist Clos19 auf luxuriöse Champagner, Weine und Spirituosen spezialisiert. Mit Understatement und Stil können hier außergewöhnliche und unvergessliche Geschenke gekauft und an die ausgewählten Empfänger zugestellt werden. Dieser Service richtet sich an Firmen und Unternehmer, die ihren Mitarbeitern gegenüber ihre Wertschätzung ausdrücken möchten, sich bei ihren Kunden bedanken wollen, ein Präsent anlässlich eines besonderen Ereignisses machen möchten oder für ein Firmen-Event eine Bewirtung mit außergewöhnlichen Champagnern, Weinen und Spirituosen planen. Clos19 bietet hier die perfekte Lösung und Service. Zahllose unterschiedliche Lieferungen und eine komplexe Logistik fällt somit weg und Clos19 garantiert mit erstklassigem telefonischem Kundenservice und Live-Chat eine reibungslose Abwicklung.Das Angebot von Clos19 umfasst exklusive Sets der edelsten Produkte und Accessoires in limitierter Auflage. Es lassen sich nicht nur Nachrichten, sondern auch ausgewählte Flaschen aus dem Sortiment individuell personalisieren- auf diese Weise kann der Empfänger erst das Getränk genießen und die Flasche anschließend als persönliches Andenken aufbewahren.Das Journal19, die Redaktionsplattform von Clos19, bietet außerdem Inspirationen zur Kunst des Schenkens und das Kundenserviceteam stellt eine erstklassige, persönliche Beratung zur Verfügung. Zu den exklusiv online auf Clos19.com erhältlichen, personalisierbaren Produkten in limitierter Auflage zählen unter anderem der Veuve Clicquot Personalisable City Arrow oder Pencil, das Clos19 x Cova Set mit Moët Nectar Imperial und Panettone, der Belvedere Bespoke Silver Sabre und das Moët & Chandon Impérial Brut und Golden Glasses Gift Set.Die Corporate Gifting Plattform von Clos19, die neue Adresse für Mitarbeiter- und Kundengeschenke für jede Gelegenheit, ist ab sofort online auf Clos19.com.INTERNET & SOCIAL MEDIA WWW.CLOS19.COMInstagram: @Clos19officialFacebook: @Clos19Twitter: @Clos19officialPinterest: Clos19official TAGSClos19ArtofHostingArtofGifting ÜBER CLOS19Clos19 ist eine Online-Lifestyle-Marke mit einem außergewöhnlichen Service-Angebot, Produkten und Erlebnissen aus der Champagner-, Wein-, und Spirituosen-Welt von LVMH. Clos19 ist ein von CEO Stéphanie Watine Arnault gegründeter Online-Shop für luxuriöse Champagner, Weine und Spirituosen und der erste seiner Art. Clos19 zelebriert die Kunst des Schenkens und die Kunst, ein perfekter Gastgeber zu sein und bietet Kunden die Möglichkeit, alles über die außergewöhnlichen Produkte aus den Champagner-, Wein- und Spirituosen-Häusern der LVMH Gruppe zu erfahren.Pressekontakt:Andreas FreitagAndreas.Freitag@karlaotto.comJohanna NehrJohanna.Nehr@karlaotto.comOriginal-Content von: Clos19, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137688/4433654