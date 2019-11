Präsentationen heben den Hauptproduktkandidaten ADCT-402 als Einzelwirkstoff und in Kombination mit dem Kontrollpunkthemmer Durvalumab für rezidivierte oder refraktäre B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphome hervor

Aktualisierte Zwischenergebnisse aus der zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studie mit ADCT-402 als Vortragsgegenstand ausgewählt

Das Unternehmen führt am Sonntag, den 8. Dezember eine Investorenveranstaltung durch

LAUSANNE, Schweiz, Nov. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein auf die klinische Phase der Onkologie fokussiertes Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer und gezielter Antikörper-Medikamentenkonjugate für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren leistet, gab heute bekannt, dass zwei Abstracts zu ADCT-402 (Loncastuximab-Tesirin) für einen Vortrag und Posterbeitrag auf der kommenden 61. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) ), die vom 7. bis 10. Dezember 2019 in Orlando, Florida stattfindet, ausgewählt wurden.

Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President, Chief Medical Officer und Head of Oncology Clinical Development bei ADC Therapeutics, sagte: "Wir freuen uns darauf, aktualisierte vorläufige Wirksamkeitsdaten aus unserer entscheidenden klinischen Phase-2-Studie mit ADCT-402 in rezidiviertem oder refraktärem diffusem großem B-Zell-Lymphom (DLBCL) zu teilen, die ihre ermutigende klinische Aktivität mit einem einzigen Wirkstoff und kontrollierbarer Toxizität bei einer schwer zu behandelnden Patientenpopulation unter Beweis stellen und unsere Pläne, in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln) eine BLA (Biologics License Application) zu beantragen, unterstützen. Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen Informationen über die Bewertung von ADCT-402 plus Durvalumab in unserer Phase-1-Studie zur Verfügung zu stellen. Diese Vorträge auf der ASH-Jahrestagung bestätigen das Potenzial von ADCT-402, einen erheblichen medizinischen Bedarf für stark vorbehandelte Patienten mit B-Zell-Non-Hodgin-Lymphomen zu decken, sowohl als Einzelwirkstoff als auch in Kombination mit zugelassenen Therapien."

Vorträge

Titel: Zwischenergebnisse der Futility-Analyse (Berechnung um zu zeigen, dass eine Fortführung der Studie kaum zu dem erreichten Ziel führt) einer Phase-2-Studie mit Loncastuximab-Tesirin, einem neuartigen Pyrrolobenzodiazepin-basierten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großem B-Zellen-Lymphom

Abstract-Nummer: 757

Sitzung: 626. Aggressives Lymphom (diffuse große B-Zellen und andere aggressive B-Zell-Non-Hodgin-Lymphome) - Ergebnisse aus zukünftigen klinischen Studien: Neuartige Therapien bei rezidivierten/refraktären Erkrankungen

Datum und Uhrzeit: Montag, 9. Dezember 2019; 14:45 Uhr ET (20:45 GMT+1)

Ort: Orange County Convention Center, W304ABCD

Moderator: Carmelo Carlo-Stella, MD, Humanitas Cancer Center, Humanitas University

Posterpräsentation

Titel: Sicherheits- und Anti-Tumor-Aktivitätsstudie von Loncastuximab Tesirin und Durvalumab bei diffusen großen B-Zellen, Mantelzellen oder follikulären Lymphomen

Abstract-Nummer: 2807

Sitzung: 623. Mantelzell-, follikuläre und andere indolente B-Zell-Lymphom-Klinische Studien: Poster II

Datum und Uhrzeit: Sonntag, 8. Dezember 2019; 18 - 20 Uhr ET (Montag 9. Dezember 02:00 - 04:00 GMT+1)

Ort: Orange County Convention Center, Hall B

Moderator: Craig Moskowitz, MD, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami Health System

Weitere Informationen über die ASH-Jahrestagung finden Sie unter https://www.hematology.org/Annual-Meeting/ .

ADC Therapeutics führt Veranstaltungen durch



ADC Therapeutics wird am Sonntag, den 8. Dezember 2019, ab 20.00 Uhr ET (Montag 9. Dezember ab 02:00 GMT+1) eine Investoren- und Analystenveranstaltung durchführen. Diese Veranstaltung wird nicht als Webcast übertragen.

Über ADCT-402

ADCT-402), einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R DLBCL oder Mantelzelllymphom) und einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit R/R DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom) untersucht. Die U.S. Food and Drug Administration hat ADCT-402 den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL und MCL erteilt.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Biotechnologieunternehmen, das in der klinischen Phase der Onkologie tätig ist und Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer und gezielter Antikörper-Medikamentenkonjugate.

