Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Munich Re nach dem Neunmonatsbericht von 240 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen bis 2021 habe er weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Grund für die Zielanhebung sei eine Anhebung des Bewertungsfaktors für die Aktie des weltgrößten Rückversicherers./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 09:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 09:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0184 2019-11-07/16:28

ISIN: DE0008430026