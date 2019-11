Die Akademie der Wissenschaften war die sozialistische Eliteschmiede. Doch die Absolventen von 1989 mussten sich plötzlich im Kapitalismus behaupten. Einigen gelang das erstaunlich gut.

Erst mal den Trabi anwerfen. Marlon Teichfuss' erster Reflex im November 1989: rüberfahren, schauen, wie die unbekannte Welt im Westen aussieht. So wie Hunderttausende andere. Wobei: Die meisten Ostdeutschen zog es in die großen Städte des Westens, in die Einkaufsstraßen und zu den Sehenswürdigkeiten. Teichfuss aber wählte eine andere Route. Aus dem Zentrum Dresdens, von seinem Arbeitsplatz in der Forschungsabteilung des Kombinats Robotron, steuerte er seinen Wagen nach Berlin, fuhr vorbei an Kurfürstendamm und Siegessäule, hinauf in den Nordwesten der Stadt, zur Siemens-Niederlassung.

"Ich habe geklingelt und nach dem Personalchef gefragt", erinnert sich Teichfuss. Und der kam tatsächlich zum Empfang. Die beiden plauderten ein bisschen, "aber einen konkreten Job hatte er nicht für mich". Was soll's, mit einer Mischung aus Unbedarftheit und naivem Glauben an die vermeintlich unendlichen Möglichkeiten der neuen Welt fuhr Teichfuss einfach weiter. Nach Walldorf bei Heidelberg, zu SAP. "Ein Bekannter aus dem Kombinat hatte mir erzählt, dass die Leute suchen." Und so war es tatsächlich. Teichfuss meldete sich am Empfang, führte ein Gespräch und blieb gleich da. Wenn in diesen Tagen der Blick zurück geht auf den magischen Moment vor 30 Jahren und die chaotischen Monate danach, dann geht es immer auch um das, was folgte: Massenarbeitslosigkeit und Abwanderung, von der sich manche Regionen bis heute nicht erholt haben. Die jüngsten Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen haben einmal mehr gezeigt, wie gespalten das Land bis heute ist, politisch, gesellschaftlich, ökonomisch. Und so flammt auch die Debatte über den Erfolg des Wirtschaftsaufbaus nach der Wende neu auf: Musste es kommen, wie es kam, oder war die Vereinigung schlecht gemanagt? War der Bruch zu hart oder gar nicht hart genug?

Dass es um die Infrastruktur im Osten verheerend bestellt war, darin sind sich alle Zeitzeugen und Historiker einig. Genauso einig sind sich die meisten von ihnen, dass es zwischen Erzgebirge und Ostsee 1989 einen gewaltigen geistigen Schatz zu heben gab: Hunderttausende gut ausgebildete Menschen, voller Aufbruchstimmung und kreativer Energie. So verheerend die planwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft war, so unverwüstlich war das Bildungssystem. Orientiert an den Maximen des großen Bruders Russland, hatte die DDR-Verwaltung viel Wert auf mathematische und naturwissenschaftliche Bildung gelegt.

Was aber aus diesem humankapitalistischen Potenzial geworden ist, das ist bis heute weitestgehend unbeantwortet. Ging diese wissenschaftliche Saat der DDR in der Bundesrepublik auf? Es ist die vielleicht letzte Frage, die noch offen ist, um die wirtschaftliche Bilanz der Einheit abzuschließen.

Ein Blick auf die besten Nachwuchswissenschaftler der DDR verheißt 30 Jahre nach dem Mauerfall Antworten auf diese Frage - ein Blick auf diejenigen, die 1989 am Beginn einer Forschungskarriere standen, die alles mitbrachten, um in Universitäten und in den Forschungsabteilungen von Unternehmen ihre Fähigkeiten zu entfalten. Mit einem guten Dutzend der mehr als 100 Spitzenforscher der letzten Generation hat die WirtschaftsWoche in den vergangenen Wochen und Monaten Gespräche geführt, viele weitere Biografien recherchiert. Wir sind auf ein paar Enttäuschte gestoßen, etwa den Rostocker Ozeanologen Wolfgang Zahn: "Meine Karriere nach der Wende?", so seine Antwort auf unsere Anfrage: "Das geht schnell: Ich habe keine gehabt." Aber uns wurden auch viele andere Geschichten erzählt, die ein faszinierendes Bild davon vermitteln, wie sich die Forscher in der Marktwirtschaft zurechtfanden. Wie ein Atomforscher plötzlich eine Fabrik für Kompressionsstrümpfe leitete. Wie die Karriere einer Astronomin endete, als sie der neuen Demokratie begegnete. Oder wie aus einem, der sich als "rote Ratte" bezeichnete, ein Dotcom-Millionär wurde.

Der Mangel an Devisen und ein verhängnisvoller Brief

Hans-Jürgen Thomä - und der Mangel an Devisen

Vor ein paar Monaten ist er in den Ruhestand gegangen; ein guter Zeitpunkt, um die eigene Karriere zur rekapitulieren. Im Fall von Thomä, Jahrgang 1950, gibt es gar keinen Zweifel: Die große, politische Wende - sie war auch die kleine, persönliche Wende seines Lebens. "Dabei habe ich den Mauerfall nur aus der Ferne miterlebt", sagt Thomä. Aus Wien. Thomä, Informationstechniker vom Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf bei Dresden, war von der DDR an die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) entsandt worden. Warum ausgerechnet ihm dieses Privileg zuteil geworden war, fragt er sich bis heute. Thomä war nicht SED-Mitglied, engagierte sich für die National-Demokratische Blockpartei.

"Ich vermute, es war der schiere Mangel an Devisen, der mir den Aufenthalt in Wien ermöglicht hat." Der Experte für Messtechnik hatte ein paar Jahre zuvor am ältesten DDR-Atomkraftwerk in Rheinsberg einen riskanten Versuch mit organisiert: den Test des Sicherheitssystems. Die Aufgabe war, zu belegen, dass sich im Fall einer Überhitzung die Spaltreaktion "selbst ersticken würde". Der Nachweis gelang. Thomä machte daraus seine Promotionsschrift, auf die dann die IAEA aufmerksam wurde. "Und den Parteileuten war klar: Wenn sie die Devisen von der IAEA haben wollen, müssen sie mich schicken." Als Thomä im Dezember 1989 nach einem halben Jahr in Wien in die DDR zurückkehrte, "fand ich eine gänzlich andere DDR vor als die, die ich im Frühjahr verlassen hatte". Und ihm selbst standen alle Türen offen: ausgestattet mit besten Westkontakten und ohne Parteibuch. Noch dazu frisch promoviert von der Akademie der Wissenschaften.

Die besten Nachwuchswissenschaftler eines Landes erfassen - wie geht das? Zumal dann, wenn das Land, sein politisches und administratives System vor Jahrzehnten untergegangen ist? Im Falle der DDR drängt sich für eine Annäherung die Akademie der Wissenschaften auf. Denn im sozialistischen Deutschland waren Forschung und wissenschaftliche Lehre anders organisiert als im Westen. Für Letzteres waren die Universitäten zuständig, Ersteres erledigte vor allem die Akademie, oder genauer: ihre 60 Institute, die sich übers Land verteilten. Zwar hatten sowohl die Universitäten als auch die Institute der Akademie das Promotionsrecht inne, dennoch waren beide Sphären abgeschottet. Aus den Promovenden der Institute rekrutierte sich der Großteil der forschenden Elite des Landes. Im letzten DDR-Jahrgang, in der Klasse von 1989 sozusagen, waren es genau 117 Wissenschaftler, die von der Akademie den Doktortitel verliehen bekamen. 117 Menschen, aus deren Biografien sich destillieren lässt, was aus dem wissenschaftlichen Kapital der DDR geworden ist. 117 Biografien, überwiegend von Männern wie Marlon Teichfuss und Hans-Jürgen Thomä. Und von auch ein paar Frauen.

Swetlana Hubrig - und ein verhängnisvoller Brief

Swetlana Hubrig stammt aus Lwiw im Westen der heutigen Ukraine, sie war als Astronomin im Zentralinstitut für Astrophysik in Potsdam beschäftigt - und sie ließ sich 1989 gleich mitreißen vom Eifer der Wendemonate: "Plötzlich wollten viele hier bei der Demokratie mitspielen." Das Institut lag abseits der Aufmerksamkeit der Staatsmacht und zugleich mittendrin: "Die meisten von uns beschäftigten sich mit der Grundlagenforschung über die Struktur des Kosmos, da fiel wenig ab, was für die DDR-Industrie von Bedeutung gewesen wäre."

Zwar gab es auch eine Einheit zur Beobachtung westlicher Satelliten, streng geheim, bestens ausgestattet. Aber die war weit weg. "Für die meisten Wissenschaftler aber, so auch für mich, war das ein ewiger Kampf um Beobachtungszeit am großen Teleskop der DDR, der viel Energie raubte", erinnert sich Hubrig. Alles musste beantragt werden, alles dauerte, erst recht, wenn man es sich mit der Partei verdorben hatte, so wie Hubrig. Im Studium in Sankt Petersburg hatte sie ihren Ehemann, einen Ostdeutschen, kennengelernt. Der machte eine Parteikarriere, nahm sie mit nach Potsdam. Ein Jahr später ließ Hubrig sich scheiden.

1989 dann, die neue Welt, objektive Wissenschaft, ein harter, fairer Wettkampf. Dachte Hubrig. Sie verfasste einen offenen Brief, wie es in der neuen Zeit mit dem Institut weitergehen könnte. "Das passte dem Chef nicht, danach war meine wissenschaftliche Karriere am Institut vorbei", so Hubrig: ...

