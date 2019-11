Hannover (ots) - Das aktuelle Sonderheft von Mac & i bietet auf 164 Seiten 14 gut verständliche und nachvollziehbare Workshops. Von der Bildbearbeitung mit Affinity Photo über das Bloggen mit Wordpress und die Musikproduktion mit Ableton Live bis hin zum Modellieren in 3D decken sie viele spannende Themen ab und richten sich auch an interessierte Einsteiger. Als Highlight verrät Bestsellerautor Andreas Eschbach, wie man einen Roman schreibt.PowerPoint-Nutzer erfahren, wie sie mit ihren Präsentationen rhetorisch überzeugen, Nervosität unsichtbar machen und das Publikum begeistern. Engagierte Macher lernen, wie Merlin hilft, bei komplexen Projekten die Übersicht zu wahren. "Auch wer damit liebäugelt, ein eigenes Spiel zu programmieren oder ein YouTube-Vlog zu starten, profitiert von den Tipps der erfahrenen Experten, die wir für das Sonderheft als Autoren gewinnen konnten", sagt Stephan Ehrmann, Chefredakteur von Mac & i.Bei der Bildbearbeitung muss es nicht immer Photoshop sein: Die deutlich günstigere Alternative Affinity Photo hat alles, um Bilder professionell zu bearbeiten, hochwertige Retuschen zu erstellen und kreative Montagen zu gestalten. Das Mac & i Extra zeigt, wie man typische Bildbearbeitungsfälle mit der Software meistert.Den Weg von der zündenden Idee bis hin zur Veröffentlichung des fertigen Romans beschreibt der bekannte Bestseller-Autor Andreas Eschbach ("Das Jesus-Video", "Herr aller Dinge", "NSA"). Er erklärt Schritt für Schritt, wie man Ideen sammelt, die Charaktere entwickelt und die Welt schafft, in der die Geschichte spielt. Eschbach verrät obendrein, welche Programme nützliche Funktionen für Autoren bereithalten.Um von dem Sonderheft zu profitieren, muss man kein Apple-Nutzer sein, fast alle Workshops funktionieren systemübergreifend. Die Workshops sind im Heft mit dem Apfel- beziehungsweise Windows-Logo gekennzeichnet.Das Magazin ist für 10,90 Euro am Kiosk und im heise shop erhältlich. Die digitale Version kostet 9,99 Euro.Für die Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen die Sonderausgabe Mac & i Extra kostenlos zur Rezension zur Verfügung.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise Medien0511 5352-290sy@heise.deOriginal-Content von: c't, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7833/4433672