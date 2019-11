Amazon baut sein Fashion-Segment aus und startet zwei neue Features: Bilderkennung für Outfits und zeitlich begrenzt erhältliche Influencer-Outfits. Amazon startet jetzt auch in Deutschland zwei neue Fashion-Features, die bei der Auswahl eines neuen Outfits helfen sollen: Stylesnap in der Amazon-App erkennt Outfits auf Bildern und bietet Kunden dann möglichst passende Kleidungsstücke an. Im Programm The Drop vermarktet Amazon zeitlich beschränkt erhältliche limitierte Outfits, die in Zusammenarbeit mit internationalen Fashion-Influencern ...

