Nicht immer müssen es hervorragende Zahlen sein, damit Aktien in die Höhe schießen. Gerade nach schwierigen Phasen und kräftigen Korrekturen reichen auch oft Ergebnisse, die nicht ganz so katastrophal ausfallen wie befürchtet und vielleicht damit auch Hoffnungen auf einen Turnaround machen. So kann man die jüngsten Ergebnisse und Reaktionen auf die Zahlen von iRobot, Baidu und SAF Holland interpretieren. Auf den ersten Blick waren die Ergebnisse wirklich schlecht, auf den zweiten Blick aber wecken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...