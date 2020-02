iRobot (WKN: A0F5CC) legte am Mittwoch seine Quartalszahlen zum Abschlussviertel vor. Die Kursreaktion eindeutig: Die Aktie sprang am Donnerstag im Nasdaq-Handel um +17,73%.

In den USA verzeichnete iRobot nach eigenen Angaben im vierten Quartal einen "starken Umsatzanstieg". Auf Konzernebene erzielte man ein Umsatzwachstum von 11 Prozent auf 427 Millionen US - in den USA 15 Prozent - während sich der Gewinn pro Aktie auf 0,70 USD von 0,88 USD verringerte. Wie in Europa nehme in den USA der Preisdruck zu, hieß es. CEO Colin Angle prognostiziert:

Wir glauben, dass die Nachfrage der Verbraucher nach RVCs grundsätzlich gesund bleibt, obwohl wir erwarten, dass die schwierigen Bedingungen auf dem US-Markt bis 2020 anhalten werden.

Anleger wollen neue Produkte...

...oder ein dynamischeres Gewinnwachstum, damit sie wieder Argumente haben, die Aktie zu kaufen. Die smarten Putzroboter des Premium-Marktführers dienen bislang hauptsächlich dem Einsatz auf dem Boden im Indoor-Bereich ...

