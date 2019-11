BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die scharfe Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Nato zurückgewiesen. Macron hatte zuvor der Nato einen "Hirntod" attestiert.

"Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt, das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der Nato", kritisierte die Kanzlerin. "Ich glaube ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen."

Die Nato sei in Deutschlands Interesse, und auch wenn Europa sein Schicksal sicherlich ein Stückweit mehr selbst in die Hand nehmen müsse gelte doch: "Die transatlantische Partnerschaft ist unabdingbar für uns. Und ich finde, dass es auch viele Bereiche gibt, in der die Nato gut arbeitet", so Merkel.

Zuvor hatte Macron der britischen Zeitschrift The Economist gesagt, es gebe "keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den USA und ihren Nato-Verbündeten".

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in der gemeinsamen Pressebegegnung mit Merkel, dass die Nato "stark" sei. "Die Realität ist die, dass wir mehr zusammen tun, dass wir unsere kollektive Sicherheit gestärkt haben", so Stoltenberg.

November 07, 2019

