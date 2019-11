Weiterstadt (ots) -- Deutsche Nationalmannschaftsspieler tragen SKODA Schriftzug aufdem Trikot- Gewinnspiel: Zuschauer haben die Chance auf Cirque duSoleil-Tickets und vieles mehr- Seit 2017 ist die tschechische Traditionsmarke Premium- undFahrzeugpartner des Deutschen Eishockey-Bunds- Weltrekord: SKODA seit 27 Jahren Hauptsponsor der IIHFEishockey-Weltmeisterschaft SKODA AUTO Deutschland unterstützt das Vier-Nationen-Turnier Deutschland Cup dieses Jahr erneut als Sponsor und Fahrzeugpartner. Sowohl das neue Crossover-Modell KAMIQ als auch der neue Kompakte SCALA feiern dabei prominente Auftritte auf und neben der Eisfläche. Auch beim Anblick der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zeigt SKODA Präsenz: Der Markenname ziert die Trikots der Spieler rund um Bundestrainer Toni Söderholm. Der Deutschland Cup findet vom 7. bis 10. November in Krefeld statt. Neben spannenden Eishockey-Partien erwartet die Besucher auch eine SKODA Roadshow inklusive attraktivem Gewinnspiel und ausgestellten Modellneuheiten wie dem KAMIQ.Im Mittelpunkt des SKODA Auftritts beim Deutschland Cup stehen die Modellneuheiten KAMIQ und SCALA. Vor jeder Partie können die Zuschauer das Crossover-Modell und den Kompakten auf der Eisfläche erleben. Den KAMIQ präsentiert SKODA zudem prominent auf dem Videowürfel und neben dem Spielfeld, wo ihn die Besucher aus nächster Nähe entdecken können. Auf den Trikots der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist der SKODA Schriftzug zu sehen. An mehreren Stationen in und um die Krefelder YAYLA ARENA sorgt die Roadshow des Autoherstellers für Unterhaltung zwischen den Eishockey-Begegnungen - etwa mit Air-Hockey und einem Gewinnspiel. Als Preise locken unter anderem ein SKODA Fahrtraining, signierte Trikots der deutschen Eishockey-Equipe und zwei Karten für eine Aufführung des Cirque du Soleil, mit dem SKODA AUTO seit 2017 eine Kooperation unterhält.Seit 2017 pflegt SKODA eine Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) und mobilisiert beispielsweise die DEB-Offiziellen um Präsident Franz Reindl mit 19 Fahrzeugen. Beim Deutschland Cup in Krefeld setzt SKODA zusätzlich vier Automobile als VIP-Shuttle ein. Im Rahmen der DEB-Länderspiele ist SKODA auf allen Kommunikationskanälen vertreten. Zudem ziert das Markenlogo den Mittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen.Die Partnerschaft zwischen SKODA und Eishockey beruht auf einer langen Tradition: Seit 1993 steht SKODA AUTO bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF) als offizieller Hauptsponsor im Rampenlicht. Dafür erhielt der tschechische Hersteller einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Sporthistorie. Bei der IIHF Eishockey-WM 2019 trat SKODA zum 27. Mal in Folge als Hauptsponsor auf.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4433716