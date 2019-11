Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Hembla-Mehrheitsaktionärin Vonovia will den verbleibenden Aktionären des schwedischen Wohnungsunternehmens 215 schwedische Kronen je Aktie in bar bieten. in einem noch zu veröffentlichen Übernahmeangebot. Der Preis bewertet das Unternehmen als Ganzes laut Mitteilung mit 19,979 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet 1,872 Milliarden Euro, wie der Bochumer DAX-Konzern mitteilte. Das Angebot werde noch veröffentlicht.

Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich vom 11. November bis 9. Dezember laufen, das Settlement dann um den 16. Dezember starten. Laut Mitteilung gibt es keine Bedingungen für den Vollzug des Angebots.

Vonovia hält bereits 71,69 Prozent der Stimmrechte und rund 64,21 Prozent des Grundkapitals an Hembla. Das Wohnimmobilienunternehmen hatte bereits Pläne für ein öffentliches Übernahmeangebot angekündigt.

Der Preis sei endgültig, Vonovia werde den Preis nicht erhöhen. Er sei identisch mit dem Preis, den Vonovia selbst für seine Mehrheitsbeteiligung an die Blackstone Group bezahlte. Er entspricht laut Mitteilung einer Prämie von 11,5 Prozent auf den Schlusskurs der Hembla-Aktien der Klasse B an der Nasdaq Stockholm am 20. September, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Transaktion mit Blackstone bzw. einer Prämie von 15,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien in den vergangenen drei Monaten bis 20. September. Er ist 0,5 Prozent niedriger als der Hembla-Schlusskurs am 6. November.

Vonovia will Hemblas bestehende Dividendenpolitik fortsetzen, die in den kommenden Jahren keine Dividendenauschüttung vorsieht. Stattdessen will Vonovia als langfristiger Eigentümer in Immobilien investieren.

Vonovia wird durch den Erwerb von Hembla und zuvor Victoria Park zum größten schwedischen Wohnungsunternehmen. Durch die ergänzenden Portfolios der beiden Übernahmen kann Vonovia die Leistungen seiner skalierbaren Bewirtschaftungsplattform auf dem schwedischen Markt ausbauen.

