Der im kanadischen Vancouver beheimatete Minenkonzern First Majestic Silver (CA32076V1031) konnte mit den heute vorgelegten Ertragszahlen für das 3. Quartal 2019 erneut überzeugen.First Majestic Silver Corp. und sein charismatischer CEO Keith Neumeyer konzentrieren sich auf die Silberproduktion in Mexiko. Dieser hatte das Unternehmen 2002 gegründet. Rund 60 % der Erlöse stammen aus der Silberproduktion, der verbleibende Teil überwiegend aus der Goldproduktion. Damit ist First Majestic Silber eines der wenigen Minenunternehmen, die wirklich überwiegend Silber fördern. Das Unternehmen ist in acht Bereichen tätig, von denen sechs in Mexiko, ein Retail-Marktsegment in Kanada und ein Metallhandelssegment in Europa angesiedelt sind. Das Unternehmen besitzt und betreibt sechs produzierende Silberminen: die La Encantada Silver Mine, La Parrilla Silver Mine, Del Toro Silver Mine, San Martin Silver Mine, La Guitarra Silver Mine und Santa Elena Silver Mine. Hinzu kommen weitere Tochtergesellschaften.

