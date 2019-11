US-Außenminister Mike Pompeo hat Deutschlands Rolle bei der internationalen Krisenbewältigung gewürdigt. "Deutschland ist ein großartiger Partner bei vielen internationalen Problemen", sagte er am Donnerstag in Leipzig in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD). "Wir haben dieselben Prinzipien, dieselben Sorgen. Gelegentlich haben wir einen anderen Ansatz. Das passiert unter guten Freunden und Verbündeten." Er würdige aber die Arbeit der deutschen Regierung bei allen Problemen, die Maas zuvor angesprochen habe, sagte Pompeo.

Maas hatte zuvor erklärt: "Die deutsche Außenpolitik ist im Moment in einer Art und Weise international aktiv, wie sich das schon lange nicht mehr zusammengeballt hat." Er verwies unter anderem auf den bevorstehenden Gipfel im Normandie-Format zur Ukraine, auf die führende Rolle Deutschlands bei der Suche nach einer politischen Lösung für Libyen sowie auf das diplomatische Engagement im Jemen und Afghanistan. Zudem sei die Bundeswehr aktuell in zehn internationalen Auslandseinsätzen.

"Wir wissen, dass es große Erwartungen an Deutschland gibt", sagte Maas. Diese seien mit der Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat nicht kleiner geworden. "Und wir wollen diesen Erwartungen auch gerecht werden."/sk/DP/zb

