Der AfD-Abgeordnet hat das Bundesverdienstkreuz für Udo Lindenberg als "Judaslohn" verunglimpft. Nun steht er vor der Abwahl durch den Rechtsausschuss.

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags will seinen umstrittenen Vorsitzenden Stephan Brandner (AfD) in der kommenden Woche abwählen. Dies hätten die Obleute aller Fraktionen außer der AfD am Donnerstag beschlossen, teilte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, mit.

Brandner war einer Aufforderung um freiwilligen Rücktritt nicht gefolgt. Der Geschäftsordnungsausschuss ...

