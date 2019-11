MyHammer Holding AG: Ungeprüfte Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2019 / Anhebung Prognose Gesamtjahr DGAP-Ad-hoc: MyHammer Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen MyHammer Holding AG: Ungeprüfte Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2019 / Anhebung Prognose Gesamtjahr 07.11.2019 / 18:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die MyHammer Holding AG hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019 im Konzern auf Basis ungeprüfter Geschäftszahlen Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 13.096 erzielt (Vorjahr TEUR 9.868). Dies entspricht einer Steigerung von rd. 33 %. Das Konzernbetriebsergebnis konnte auf TEUR 1.598 (Vorjahr TEUR 1.266) gesteigert werden. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 26 %. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet der Vorstand auch unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung im Oktober nunmehr ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 28 % bis 30 % und eine Steigerung des Konzernbetriebsergebnisses in einer Bandbreite von 15 % bis 25 %. Kontakt: MyHammer Holding AG Matthias Niebuhr, Leiter Recht Franklinstr. 28/29 10587 Berlin Deutschland --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MyHammer Holding AG Franklinstr. 28/29 10587 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 23322-815 Fax: +49 (0)30 23322-899 E-Mail: ir@myhammer-holding.de Internet: www.myhammer-holding.de ISIN: DE000A11QWW6 WKN: A11QWW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 907807 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 907807 07.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A11QWW6 AXC0403 2019-11-07/18:50