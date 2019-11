Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") gibt den Start eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens an institutionelle Investoren hinsichtlich der 4.483.453 in der CA Immo Gruppe gehaltenen Aktien an IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") an. Dies entspricht rund 4,0% des von IMMOFINANZ ausgegebenen Aktienkapitals.



Die geplante Transaktion steht im Einklang mit CA Immo's Ziel, nicht strategische Investments zu veräußern. Es wird erwartet, dass CA Immo nach dieser Transaktion keine Aktien in IMMOFINANZ mehr hält.



UBS agiert als Sole Bookrunner für die Transaktion.



