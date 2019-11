BERLIN (Dow Jones)--US-Außenminister Mike Pompeo hat den Willen der Bundesregierung gelobt, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato bei den Verteidigungsausgaben bis 2031 einzuhalten. "Ich freue mich über diese Zusage", sagte Pompeo anlässlich einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Leipzig. "Die Nato ist einfach so wichtig. Insofern müssen alle Länder sich beteiligen und auch einen angemessen Beitrag zur gemeinsamen Sicherheit leisten", sagte Pompeo. Er begrüße daher die Aussage von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die die Einhaltung des Zieles bis 2031 am Mittwoch gefordert hatte.

Außenminister Maas äußerte sich zu dem Zwei-Prozent-Ziel nicht direkt. Es gelte, den Zusammenhalt der Allianz sicherzustellen "gegen alle Belastungsproben, die es zweifellos gibt", sagte der SPD-Politiker. Die Herausforderungen seien auch nicht kleinzureden.

Maas wies auch die scharfe Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück, der einen "Hirntod" des Verteidigungsbündnisses diagnostiziert hatte. "Ich bin nicht der Auffassung, dass die Nato 'hirntot' ist", so der Außenminister. Die Nato sei das Bündnis, in dem in der Sicherheitspolitik international zusammengearbeitet werde. Die Sicherheit in Europa sei das "Kerninteresse" Deutschlands. "Die Nato garantiert dieses Interesse", sagte Maas. "Ein Interesse an der Geschlossenheit und an der Funktionsfähigkeit der Nato, das müssen und das sollten wir eigentlich alle haben."

Die Nato-Staaten haben sich dazu verpflichtet, ihre Verteidigungsetats bis 2024 auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Die Bundesregierung hat zugesagt, bis dahin auf 1,5 Prozent zu kommen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2019 12:35 ET (17:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.