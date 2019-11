Unterföhring (ots) -- Das Topspiel Bayern gegen Dortmund am Samstag ab 17.30 Uhr liveauf Sky Sport Bundesliga 1 HD, auf Sky Sport Bundesliga UHDsowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD- Das "Match of the week" Liverpool gegen Man City am Sonntag ab17.00 Uhr live auf Sky Sport 1 HD und auf Sky Sport UHD- Sonderprogrammierung von Donnerstag bis Sonntag mit denhistorischen Glanzlichtern dieser Duelle- 14 Stunden Bundesliga live bei Sky, unter anderemHertha-Leipzig, Schalke-Düsseldorf und Freiburg-Frankfurt- Sky Experte Didi Hamann und Michael Leopold berichten am Samstagab 14.00 Uhr live, Sky Experte René Adler und Esther Sedlaczekam Sonntag ab 14.30 Uhr- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabeisein Unterföhring, 7. November 2019 - Am kommenden Wochenende kommt es im europäischen Vereinsfußball zum großen Showdown. In der Fußball-Bundesliga kommt es am Samstagabend zur 101. Ausgabe des deutschen Klassikers zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Knapp 24 Stunden später treffen im "Match of the week" mit dem FC Liverpool und Manchester City die beiden Topteams der englischen Premier League aufeinander. Zwei Pflichttermine für alle Fußballfans weltweit. Beide Duelle überträgt Sky live und exklusiv im deutschen Fernsehen.Nach dem 1-5 in Frankfurt und dem besiegelten Ende von Niko Kovac als Bayern-Coach liegen die Münchener in der Fußball-Bundesliga nur noch auf dem vierten Platz. Sie wurden von Borussia Dortmund überholt, die gegen Wolfsburg einen 3-0 Heimsieg erzielten. Auch wenn die Tabellensituation in der höchsten deutschen Spielklasse weiterhin sehr eng ist, stehen die Bayern nach dem Stotterstart unter Zugzwang. Die Liga rund um Gladbach, Leipzig und Dortmund sieht die Chance gekommen, dass es in dieser Saison einen anderen deutschen Meister als die Bayern gibt.Insgesamt berichtet Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" jeweils sieben Stunden live und überträgt sieben Partien des 11. Spieltags live und exklusiv. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus begrüßen die Zuschauer um 17.30 Uhr in der Allianz Arena. Wolff-Christoph Fuss ist als Kommentator im Einsatz.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zeigt Sky die Partie auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD. Als besonderen Service steht ab 18.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch der Scoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans die Möglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen und die taktischen Feinheiten beider Mannschaft zu analysieren.Klopp gegen Guardiola - Mehr geht nicht im europäischen VereinsfußballAm 12. Spieltag der Premier League kommt es zum Treffen der vermeintlich besten beiden Teams im europäischen Vereinsfußball: Champions League Sieger und Liverpool gegen den englischen Meister Manchester City, die aktuell in der Tabelle sechs Punkte hinter den Reds liegen. Kann Man City den Abstand auf das Team von Jürgen Klopp verringern oder kann Liverpool die Tabellenführung sogar weiter ausbauen? Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Mladen Petric melden sich ab 17.00 Uhr mit dem "Match of the Week". Im Anschluss an die 90 Minuten präsentieren beide in "What a strike!" die Highlights des Spieltags auf der Insel. Sonderprogrammierung auf Sky Sport zum Gigantenwochenende

Anlässlich der beiden Duelle Bayern gegen Dortmund und Liverpool gegen Man City zeigt Sky Sport im Rahmen einer Sonderprogrammierung ausgewählte Spiele zwischen den Teams, die den Fußballfans in Erinnerung geblieben sind. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Der 11. Bundesliga-Spieltag 2019/20 bei Sky:Freitag:22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von 1. FC Köln - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSamstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HDModeration: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann15.15 Uhr: Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: Hertha BSC - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3 HD15.15 Uhr: FSV Mainz 05 - Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: SC Paderborn - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 5 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HDModeration: Michael Leopold, Sky Experte: Didi Hamann17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" Bayern München - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHDModeration: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSonntag:14.30 Uhr: VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HDModeration: Esther Sedlaczek, Sky Experte: René Adler16.00 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 HD17.00 Uhr: "Match of the week" FC Liverpool - Manchester United auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHDModeration und Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte: Mladen Petric19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderator: Patrick Wasserziehr21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDMontag:19.00 und 23.00 Uhr: "Wontorra On Tour" auf Sky Sport News HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD Gast: Thomas HitzelspergerÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 