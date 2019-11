Über Jahrzehnte haben sich die Baby-Boomer und die jüngeren Generationen gut verstanden. Dieser Frieden wurde gerade gekündigt. Auf Reddit, 4Chan, Tiktok - und im Parlament. In den sozialen Netzwerken macht ein neues Meme die Runde: Mit "OK, Boomer" antworten Menschen unter 30 (Generation Z, Millenials) auf als herablassend oder bevormundend empfundene Kommentare von Menschen zwischen 50 und 70 (Baby-Boomer). "OK, Boomer"-Meme vor einem Doge-Meme-Hintergrund. (Screenshot: Know your Meme) OK, Boomer: Von Reddit ins neuseeländische Parlament Den vorläufigen Höhepunkt ...

