Harris Tweed - Ein Meisterwerk von Mensch und Natur

Das Herkunftsland des Stoffes ist so rau und widerstandsfähig wie das Material selbst - die Äußeren Hebriden von Schottland offenbaren eine natürlich schöne Landschaft mit Wiesen, Mooren und unberührten Stränden. Im Norden der abgelegenen Inselkette liegt Lewis, ein zerklüftetes Land aus Heidekraut und Moor, See und Bach mit der Hafenhauptstadt Stornoway. Weiter südlich liegt Harris, mit einigen der schönsten Strände der Welt, mit goldenem feinem Muschelsand, azurblauem Meer und zahlreichen kleinen Dörfern. Überall in der Landschaft stehen Schafe, die "Goldesel" der Hebriden. Die Wolle der Schafe wird zu dem groben Wollstoff Tweed gesponnen. Harris Tweed ist mit so einzigartig, da die Wolle der Schafe vor dem Spinnen gefärbt wird, so dass eine Vielzahl von Farben in das Garn gemischt werden können. Hunderte von unverwechselbaren Mustern entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte, doch jedes ist einzigartig und unverkennbar Harris Tweed.

Harris Tweed ist mit so einzigartig, da die Wolle der Schafe vor dem Spinnen gefärbt wird (Bildquelle: Pixabay / hunt-er)

Eines der ältesten Markenzeichen der Welt

Harris Tweed besteht aus einer reinen Schurwolle, die von Hand auf den Äußeren Hebriden von Schottland gewebt wird. Kleidungsstücke aus Harris Tweed erkennt man an dem eingenähten Label mit Reichsapfel "Orb", dem Markenzeichen von Harris Tweed. Um das Markenzeichen zu schützen, bekam Harris Tweed als einziges Gewebe der Welt sogar seinen eigenen Parlamentsbeschluss. Der Harris Tweed Act des Parlaments 1993 legt laut Gesetz fest, dass nur das Material Harris Tweed heißen darf, das die folgende Definition erfüllt: erstens: ein Tweed aus 100 % reiner Schurwolle, der in den Äußeren Hebriden gefärbt und versponnen wird. Zweitens: ein Tweed, den die Inselbewohner in ihren Häusern auf den Äußeren Hebriden handgewebt haben und drittens: ein Tweed aus den Äußeren Hebriden von Schottland. Die Harris Tweed Authority prüft bei jedem Meter des Gewebes, ob die Inhalte des Gesetzes eingehalten wurden und der Stoff erhält dann das Gütesiegel.

Den vollständigen Artikel lesen ...