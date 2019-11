Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Euronext nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Dank einer guten Kostenkontrolle habe der operative Gewinn (Ebitda) die Markterwartung überboten, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Börsenbetreiber sei in den Monaten Juli bis September profitabler gewesen als angenommen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 18:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 18:28 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0006294274