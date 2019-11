Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gaming/Wien/Schwanenstadt (pts044/07.11.2019/22:00) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger gehörende "PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG" teilt hiermit mit, dass ihr Tochterunternehmen "Rosinger RMS GmbH" die in Wien ansässige "Miracle Woman Manufaktur AG" sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der erfolgreichen Umsetzung der am 6. November 2019 im Firmenbuch eingetragenen Kapitalerhöhung um 3.930.000 Euro auf nunmehr 4.000.000 Euro Grundkapital begleitet hat. Die Rosinger RMS GmbH, die sowohl als Direct Funding Partner als auch als Capital Market Coach an der Wiener Börse aktiv ist, wird die Miracle Woman Manufaktur AG auch auf dem Weg zum für das im Jahre 2020 angestrebte Börsenlistung im Direct Market Plus/Direct Market der Wiener Börse begleiten. Die Miracle Woman Manufaktur AG und die Marke "Miracle Woman" stehen für hochwertige Lingerie & Bademode, kreiert in Wien, erzeugt in Europa. Mit dem Slogan "Wir lieben Kurven." wird - neben der Schnitt/Design-Abteilung und Manufaktur in der Wiener Schlossgasse - auch ein eigener Online-Shop seit 2013 erfolgreich betrieben. Kontakt zu den involvierten Konzernunternehmen: PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG Sparkassenplatz 2 4690 Schwanenstadt Österreich Tel: 0043 7673 75163 Email: info@rosinger-gruppe.de Rosinger RMS GmbH Schleierfallstraße 1 3292 Gaming Österreich Tel: 0043 7485 97490 Email: info@rosinger-gruppe.de Weitere Informationen: https://www.rosingerfinance.com https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/uebersicht/?ISIN=AT0000A1 YXV6&ID_NOTATION=201653404 https://www.wienerborse.at/emittenten/boersegang-ipo/capital-market-coach/rosing er-group/ Rechtlicher Hinweis DIESE INFORMATION DIENT ZU INFORMATIONSWECKEN. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER MIRACLE WOMAN MANUFAKTUR AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. (Ende) Aussender: PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG Ansprechpartner: DI Gregor Rosinger Tel.: +43 7673 75163 E-Mail: info@rosinger-gruppe.de Website: www.rosinger-group.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191107044

