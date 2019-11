DJ EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA - wie in nachfolgender Tabelle dargestellt - Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 6. November 2019 wurden insgesamt 4,34% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten. Meldepflichtige Person: * Name: BlackRock, Inc. * Sitz: Wilmington * Staat: USA Details zum Anteilsbesitz per 6. November 2019: ______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | % der | Stimmrechte, | | | | | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des| | | gehören | sonstigen | | Emittenten | | | | Instrumente | | | |__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 3,98% | 0,36% | 4,34% | 104.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | 4,06% | 0,46% | 4,52% | | |vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________| Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ______________________________________________________________________________ |Stimmrechte, | | | | | |die zu Aktien | | | | | |gehören________|_______________|_______________|______________|_______________| |ISIN der Aktien| Anzahl der | | % der | | |_______________|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | |_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____| |_______________|_______________|______4.142.198|______________|__________3,98%| |GESAMT_________|_______________|______4.142.198|______________|__________3,98%| _____________________________________________________________________________ |Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_____| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte, die| | | Art des | | |erworben werden | % der | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist| können, wenn | Stimmrechte | | | | |Finanzinstrument| | |_______________|_____________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________| |Wertpapierleihe|_____________|______________|_________344.699|__________0,33%| |Treuhänderische| | | 36| 0,00%| |Übernahme______|_____________|______________|________________|_______________| |GESAMT_________|_____________|______________|_________344.735|__________0,33%| ______________________________________________________________________________ |Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018______| | Art des | | | Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |CFD________|____________|______________|____Cash____|______25.734|_______0,02%| |GESAMT_____|____________|______________|____________|______25.734|_______0,02%| Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) | | Ziffer | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |BlackRock, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | 2 |Trident | 1 | | | | |_________|Merger,_LLC__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 3 |Investment | 2 | | | | | |Management, | | | | | |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 4 |Holdco 2, | 1 | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 5 |Financial | 4 | | | | | |Management, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | 6 |BlackRock | 5 | | | | |_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | 7 |BlackRock | 6 | | | | |_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 8 |Delaware | 7 | | | | |_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Institutional| | | | | | 9 |Trust | 8 | | | | | |Company, | | | | | | |National | | | | | |_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________| | 10 |BlackRock | 8 | | | | |_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 11 |Capital | 5 | | | | | |Holdings, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | 12 |BlackRock | 11 | | | | |_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 13 |International| 5 | | | | | |Holdings, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BR Jersey | | | | | | 14 |International| 13 | | | | |_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 15 |(Singapore) | 14 | | | | | |Holdco Pte. | | | | | |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 16 |(Singapore) | 15 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 17 |BlackRock | 26 | | | | |_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock HK | | | | | | 18 |Holdco | 15 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 19 |Cayman West | 17 | | | | | |Bay Finco | | | | |

|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | 20 |Management | 18 | | | | | |North Asia | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 21 |Japan | 23 | | | | |_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 22 |Japan Co., | 21 | | | | |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock Lux| | | | | | 23 |Finco | 18 | | | | |_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 24 |Australia | 14 | | | | | |Holdco Pty. | | | | | |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | | 25 |Management | 24 | | | | | |(Australia) | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 26 |BlackRock | 14 | | | | |_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 27 |Canada | 26 | | | | |_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 28 |Canada | 27 | | | | |_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | 29 |Management | 28 | | | | | |Canada | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 30 |Cayman West | 19 | | | | | |Bay IV | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 31 |BlackRock | 30 | | | | |_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 32 |Advisors (UK)| 33 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 33 |Finance | 31 | | | | | |Europe | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 34 |International| 31 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 35 |(Netherlands)| 33 | | | | |_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 36 |Investment | 33 | | | | | |Management | | | | | |_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | 37 |Management | 36 | | | | | |Deutschland | | | | | |_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________| Sonstige Kommentare: Die Verpflichtung zur Veröffentlichung entstand, weil die auf Aktien basierenden Stimmrechte von BlackRock, Inc. die Schwelle von 4% unterschritten Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Investor Relations Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

