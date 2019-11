Cooraclare, Irland (ots/PRNewswire) - Eine Zusammenarbeit der Luxus-Whisky-Destillerie J.J. Corry Irish Whiskey und der Designhäuser J. Hill's Standard Crystal und John Galvin DesignDer erste moderne Whiskybonder aus Irland, J.J. Corry, stellt in Zusammenarbeit mit den zeitgenössischen irischen Designhäusern J. Hill's Standard und John Galvin Design, "The Chosen" vor, einen 27 Jahre alten Single Cask, Single Malt Irish Whiskey.Der 27 Jahre alte Single Cask, Single Malt Irish Whiskey wird in 100 individuell handgravierten Kristall-Karaffen von J. Hill's Standard und handgeschnitzten Kisten aus Eschenholz von John Galvin Design verkauft. The Chosen wird im Handel für 6.500 £ kosten und ist international über Bordeaux Index (https://www.biwine.com/), Fine & Rare (https://www.frw.co.uk/) und in Irland bei The Celtic Whiskey Shop (https://www.celticwhiskeyshop.com/) erhältlich.Das Design der Karaffe und der Kiste stellt das Dünengras der Strände der Küstenstraße Wild Atlantic Way dar, Heimat von J.J. Corry Irish Whiskey. Jede Kristallkaraffe wurde in Waterford von J. Hill's Standard, dem von Anike Tyrell gegründeten Kristall-Designhaus, handgraviert, während die Eschenholz-Kiste ein Werk des Handwerksmeisters John Galvin aus Cork ist. Beide irischen Designhäuser respektieren das traditionelle irische Handwerk und lassen gleichzeitig moderne Interpretationen einfließen - damit teilen sie das Ethos von J.J. Corry Irish Whiskey.Die Gründerin von J.J. Corry Irish Whiskey, Louise McGuane, kommentierte: "Mit The Chosen zelebrieren wir die Exzellenz von Irish Whiskey und zeitgenössischem irischem Design. Irish Whiskey hat bislang nicht gleiche Anerkennung für seine Qualität und Einzigartigkeit erhalten, wie sie andere Kategorien haben. Dabei haben wir einige der feinsten gereiften Whisky-Vorräte der Welt. Ich glaube, unsere Branche verkauft sich nicht gut genug. Dies wollte ich ändern. Unser Ansatz bei der Herstellung von Irish Whiskey vereint Tradition und Moderne und orientiert sich immer am modernen Whisky-Trinker. All das finden Sie in The Chosen.""Wir sind Bewahrer von Fässern und Erschaffer individueller Whisky-Aromen. Wir beziehen und probieren ständig Neues und kennen die Persönlichkeit jedes unserer Fässer. Jedes Fass in unserem selbstgebauten Lagerraum hat eine andere Geschichte und ein anderes Schicksal. Manchmal finden wir ein besonderes Fass, das seine eigene einzigartige Abfüllung verdient - dies war bei The Chosen der Fall. Wir haben das Fass erst freigegeben, nachdem es den absoluten Höhepunkt seiner Reifung erreicht hat", fügte sie hinzu."Die raue Landschaft von Co. Clare, wo J.J. Corry den Whisky reifen lässt und mischt, ist reich an Wiesen und ein international bekanntes Wildtierrefugium. Die individuelle Grasgravur auf den Karaffen und Kisten spiegelt diese enge Verbindung zwischen dieser speziellen Whisky-Destillerie und der Umgebung wider, in der der Whisky seine Perfektion erhält. Es war uns eine große Ehre, Teil dieses Projekts zu sein."VerkostungsnotizenReichhaltig und sehr elegant mit Noten von Toffee, Rancio, getrockneter Mango und Kastanien. Dieser Geschmack von sehr reifen Früchten wird durch Weihrauch und eine satte ölige Konsistenz abgerundet. Der Abgang ist lange mit einer rauchigen Note. Der Single Malt Irish Whiskey wird mit einer Fassstärke von 52 % abgefüllt.FÜR BILDMATERIAL MIT NIEDRIGER UND HOHER AUFL. BITTE HIER KLICKEN (https://www.dropbox.com/sh/2icfwvkqw6on8i4/AAB3PCygKDtcu2Of4Y4Q0xTca?dl=0)Weitere Informationen finden Sie unter www.TheChosenWhiskey.comBei Verkaufsanfragen wenden Sie sich bitte an Louise@jjcorry.comFolgen Sie uns auf Twitter und Instagram @WhiskeyGate oder auf Facebook @JJCorryFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1025154/JJ_Corry_THE_CHOSEN.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1025156/JJ_Corry_THE_CHOSEN.jpgVideo -https://mma.prnewswire.com/media/1025180/JJ_Corry_The_Chosen.mp4 Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Dom McCarthy+44(0)20-7940-2900dmccarthy@anmcomms.comOriginal-Content von: J.J. Corry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070721/100836321