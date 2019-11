"Badische Zeitung" zu Reformvorschlägen Altmaier;:

"Nur mauern bisher ausgerechnet Altmaiers Parteifreunde. Also darf Altmaier jetzt gerne die Union in puncto Wahlrecht zum Jagen tragen. Sonst bleiben seine Appelle schal. Ganz eigenständig kann er bei einem anderen Punkt handeln, den er nennt: Die nächste Regierung solle ein Drittel weniger Staatssekretäre berufen. Warum erst die nächste? Was spricht dagegen, das sofort zu tun? Altmaier könnte da mit gutem Beispiel vorangehen."/ra/DP/he

AXC0028 2019-11-08/05:36