DEUTSCHE BÖRSE - Gleich zu Beginn des kommenden Jahres will der Aufsichtsrat der Deutschen Börse den Ende 2020 auslaufenden Vertrag von Vorstandschef Theodor Weimer um mehrere Jahre verlängern. Das bestätigte Oberaufseher Joachim Faber dem Platow Brief in einem schriftlichen Statement. "Es trifft zu, dass sich der Aufsichtsrat der Deutschen Börse mit dem Thema Vertragsverlängerung von Dr. Theodor Weimer, der das Unternehmen sehr erfolgreich führt, im Rahmen des üblichen Verfahrens befasst. Der AR hat sich bereits auf meinen Vorschlag hin für eine mehrjährige Verlängerung ausgesprochen und wird seine Entscheidung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gleich am Anfang des neuen Jahres treffen", schreibt Faber. Entschieden tritt Faber dabei den von uns aufgegriffenen Spekulationen entgegen, dass er Weimer angeblich nur eine einjährige Vertragsverlängerung zugestehen wolle. "Die Spekulationen über meinen angeblichen Wunsch zur Begrenzung der Vertragslaufzeit entbehren jeder Grundlage." Zur konkreten Laufzeit des neuen Vertrags für Weimer hält sich Faber indes bedeckt. (Platow Brief/Börsen-Zeitung S. 8)

OSRAM - Das zweite Übernahmeangebot für Osram kommt durch, denn die zuständige Behörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), lässt eine Frist verstreichen. Entsprechende FAZ-Informationen aus Finanzkreisen bestätigte die Bafin auf Anfrage. (FAZ S. 17)

SIEMENS - Ein Nachfolger von Joe Kaeser als Vorstandschef von Siemens war längst gefunden. Nun sendet der Amtsinhaber Signale, die den Wunsch nahelegen: Kaeser möchte doch länger bleiben. Dabei gibt es Stimmen im Aufsichtsrat, die auf eine frühere Ablösung dringen. (Handelsblatt S. 20/FAZ S. 23)

GAZPROM - Gazprom bereitet eine Aufspaltung der Ostsee-Pipeline vor, um Regulierungsdruck zu mindern. Die Große Koalition gibt dem Nord-Stream-2-Eigentümer Rückendeckung. (Handelsblatt S. 10)

ING - Die ING-DiBa zeigt Optimismus für das Geschäft der Konsumentenfinanzierung. Bei der ING-Tochter wirft dieses Segment eine höhere Eigenkapitalrendite ab als die Baufinanzierung, wie Vize-Chef Bernd Geilen auf dem 1. Symposium "Kreditgeschäft der Zukunft" der Börsen-Zeitung in Zusammenarbeit mit PwC sagte. Er sprach von einem "superrentablen Geschäft". Auch in der Baufinanzierung falle die Eigenkapitalverzinsung gleichwohl "zufriedenstellend" aus. (Börsen-Zeitung S. 4)

November 08, 2019

