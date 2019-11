FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.280 EUR

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.451 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.199 EUR

ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.172 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.167 EUR

HUXB XFRA LU0967738971 PATRIARCH CLASSIC TSI B 0.340 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.325 EUR

PNDA XFRA US6246781081 MOWI ASA SP.ADR 0.255 EUR

9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.199 EUR