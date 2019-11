Charmante Chartformation im Edelmetall-Sektor. Breites Rohstoff-Portfolio und positive Quartalszahlen lassen auf Kurssteigerungen hoffen.

Symbol:ISIN: CA6979001089Ein Plus von 48,5 Prozent würde bei den meisten Aktionäre für große Zufriedenheit sorgen. Am gestrigen Donnerstag hat sich der Kursverlauf aus der Chartformation gelöst und ist nach oben ausgebrochen.Bei dieser Aktie könnte noch mehr drin sein. Das Rohstoff-Unternehmen ist breit aufgestellt. Es besitzt Minen in Lateinamerika und Kanada - nicht nur im Bereich Silber, wo es zu den größten der Branche gehört, sondern auch bei Gold, Blei und Zink. Die heutigen Quartalszahlen sind gut ausgefallen 0,35 USD, statt der geschätzten 0,10 USD. Mit einem weiteren Kursanstieg ist zu rechnen. Somit gilt es auf Rücksetzer zu warten.Möglicherweise startet die Aktie mit einem Gap in den Tag. Kauf- und Stopp-Signal können somit erst einmal nur idealtypisch gesetzt werden.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PAAS.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/pan-american-silver-paas-kanadische-silber-aktie-mit-guten-earnings-2/