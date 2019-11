Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta005/08.11.2019/07:30) - , Die CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") hat ihre 4.483453 Aktien an der IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens zur Platzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich am Markt verkauft (entspricht rund 4,0% des von IMMOFINANZ ausgegebenen Aktienkapitals). Der Gesamtwert der restlichen Beteiligung der CA Immo an der IMMOFINANZ betrug rund 111 Mio. EUR. Das Investment generierte einen Return on Investment von rund 19 Mio. EUR, dies entspricht rund 15% auf das Investitionsvolumen von rund 130 Mio. EUR. Der Erlös aus dieser nicht-strategischen Desinvestition soll in das Kerngeschäft der CA Immo - der Vermietung, Entwicklung und Bewirtschaftung hochwertiger Immobilien in den Kernstädten der Gesellschaft in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa - reinvestiert werden.



(Ende)



