Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat bisher jeden Tag in dieser Woche mit Gewinnen abgeschlossen. So auch gestern. Der DAX profitierte von positiven Meldungen in Sachen Handelsstreit und schloss bei 13.289 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 110 Zählern. Die Marktidee ist diesmal Siemens.