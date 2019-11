Seit Anfang letzten Jahres befand sich die Aktie von Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler (WKN: SHA015) bereits auf Talfahrt - mitunter wegen des aktuell schwierigen Marktumfelds in der Automobilindustrie. Langfristige Aktionäre hatten also mit der Aktie, zumindest aus kurstechnischer Sicht, in den letzten Monaten keine große Freude. Immerhin konnten die Anteilseigner trotzdem die attraktive Dividende einstreichen, die Schaeffler weiterhin ausbezahlt hat. Durch den Kurssturz der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...