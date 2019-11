Die Deutsche Bank hat Vestas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 610 auf 700 dänische Kronen angehoben. Die Zahlen des Windkraftanlagenherstellers für das dritte Quartal seien auf so ziemlich allen Ebenen - Aufträge, Umsatz und Margen - robust gewesen, schrieb Analyst Vivek Midha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für 2020 an. Gerade die Entwicklung der Margen und der Auftragslage milderten seine bisherigen Sorgen bezüglich der kurzfristigen Profitabilität und des längerfristigen Wachstums. Sein Vertrauen in die anhaltende Gewinndynamik der Skandinavier habe zugenommen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 05:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-11-08/08:31

ISIN: DK0010268606